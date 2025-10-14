Гатиятулин о 1-м голе Хмелевски за «Ак Барс»: «Даем Саше время на адаптацию, мы рады за него. Он много полезных вещей делал в прошлых матчах и добавил нам стабильности в составе»
Анвар Гатиятулин высказался о шайбе Саши Хмелевски в игре с «Салаватом Юлаевым» (4:1).
Форвард «Ак Барса» отметился голом в ворота своей бывшей команды. Это его первая шайба за клуб из Казани.
– Саша Хмелевски забросил первую шайбу за «Ак Барс». Гол именно бывшей команде придаст ему больше уверенности?
– Голы всем дают уверенности, а в первую очередь ее дают победы. Мы даем Саше время на адаптацию, потому что разные системы у команд. Идет адаптация, мы рады за него.
Он много полезных вещей делал в прошлых матчах и добавил нам стабильности в составе звеньев, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
