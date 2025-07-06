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Генменеджер «Вашингтона»: «Мы изучим рынок обменов – потенциально могут быть некоторые интересные игроки. Многие клубы близки к потолку зарплат»

Крис Патрик оценил возможности «Вашингтона» для усиления состава.

«Мы изучим рынок обменов, посмотрим, что там есть.

За последние несколько недель мы отправили много предложений, поэтому нужно убедиться, что мы делаем это осмотрительно. Думаю, потенциально могут быть некоторые интересные хоккеисты.

Я видел данные в СМИ, говорилось, что в этом межсезонье рынок обменов может быть активным. Но я не совсем уверен, на чем это основано.

Думаю, что многие клубы близки к потолку зарплат, поэтому посмотрим, что может произойти», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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