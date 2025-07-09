Рябыкин о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Суперспортивный город, посмотрим. Плохо то, что Подмосковье потеряло все клубы КХЛ, в богатейшем регионе – тишина. Логично ли это?»

Дмитрий Рябыкин оценил переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Китайский клуб будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене». С 2020 года команда выступала в Мытищах.

– «Куньлунь» переезжает в Санкт-Петербург. Риск?

– Плохо то, что совсем не последний регион страны Подмосковье за одно лето потерял все хоккейные клубы КХЛ – «Витязь » и «Куньлунь ». Помню, какой ажиотаж был в Мытищах на матчах «Атланта », команда из Подмосковья даже выходила в финал Кубка Гагарина.

А сегодня в богатейшем регионе – и на финансы, и на хоккейные школы – тишина. Логично ли это?

– Удивил ли вас выбор нового города для «Куньлуня»?

– Да. Клуб со скромной базой болельщиков получил 22-тысячную арену Санкт-Петербурга. Но это лучше, чем если бы такому стадиону вообще пришлось бы пустовать. Питер – суперспортивный город, посмотрим, как он воспримет новую команду, – сказал бывший тренер «Авангарда».