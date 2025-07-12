Коваленко перешел в ЦСКА. Контракт – на 2 года

Николай Коваленко перешел в ЦСКА.

Экс-форвард «Торпедо» подписал контракт на два года.

Прошлый сезон Коваленко провел в НХЛ. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков.

25-летний нападающий не получил квалификационное предложение от «Шаркс» после окончания сезона.

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