Коваленко перешел в ЦСКА. Контракт – на 2 года
Николай Коваленко перешел в ЦСКА.
Экс-форвард «Торпедо» подписал контракт на два года.
Прошлый сезон Коваленко провел в НХЛ. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков.
25-летний нападающий не получил квалификационное предложение от «Шаркс» после окончания сезона.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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