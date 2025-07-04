Сушинский о возможном переходе Коваленко в ЦСКА: «Как я знаю, Николай в первую очередь будет рассматривать возможность остаться в НХЛ»

Максим Сушинский сообщил, что Николай Коваленко хочет остаться в НХЛ.

Ранее ЦСКА выменял права на Николая Коваленко у «Торпедо».

– Сможет ли Коваленко проявить себя в таком именитом клубе, как ЦСКА?

– Для того, чтобы Коваленко мог себя проявить в топовой команде, ему нужно сначала туда приехать.

Как я знаю, Николай в первую очередь будет рассматривать возможность остаться в НХЛ, – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.

Коваленко провел прошлый сезон в НХЛ. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков.

Андрей Коваленко про Николая на рынке: «Агенту поступило несколько предложений от клубов НХЛ. Говорил о специфике «Сан-Хосе» – хорошо, что от них предложение не было сделано»