Сушинский о возможном переходе Коваленко в ЦСКА: «Как я знаю, Николай в первую очередь будет рассматривать возможность остаться в НХЛ»
Максим Сушинский сообщил, что Николай Коваленко хочет остаться в НХЛ.
Ранее ЦСКА выменял права на Николая Коваленко у «Торпедо».
– Сможет ли Коваленко проявить себя в таком именитом клубе, как ЦСКА?
– Для того, чтобы Коваленко мог себя проявить в топовой команде, ему нужно сначала туда приехать.
Как я знаю, Николай в первую очередь будет рассматривать возможность остаться в НХЛ, – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.
Коваленко провел прошлый сезон в НХЛ. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков.
Андрей Коваленко про Николая на рынке: «Агенту поступило несколько предложений от клубов НХЛ. Говорил о специфике «Сан-Хосе» – хорошо, что от них предложение не было сделано»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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