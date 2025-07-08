ЦСКА подписал Гарднера из системы «Филадельфии» на 2 года. У форварда 336 минут штрафа в 327 матчах в АХЛ

ЦСКА подписал контракт с Реттом Гарднером на два сезона.

В прошлом сезоне нападающий с ростом 191 сантиметра и весом 102 килограмма выступал за «Лихай Вэлли » – фарм-клуб «Филадельфии».

На счету канадца 18 (5+13) очков при полезности «минус 12» и 59 минутах штрафа в 62 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В общей сложности в АХЛ Гарднер провел 327 игр и отметился 126 (45+81) баллами при 336 минутах штрафа.