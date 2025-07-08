ЦСКА подписал Гарднера из системы «Филадельфии» на 2 года. У форварда 336 минут штрафа в 327 матчах в АХЛ
ЦСКА подписал контракт с Реттом Гарднером на два сезона.
В прошлом сезоне нападающий с ростом 191 сантиметра и весом 102 килограмма выступал за «Лихай Вэлли» – фарм-клуб «Филадельфии».
На счету канадца 18 (5+13) очков при полезности «минус 12» и 59 минутах штрафа в 62 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
В общей сложности в АХЛ Гарднер провел 327 игр и отметился 126 (45+81) баллами при 336 минутах штрафа.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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