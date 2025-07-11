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Просветов о ЦСКА: «Величайший клуб Европы, тут играли легенды: Третьяк, Харламов. Выступать за такую команду – мечта»

Иван Просветов назвал ЦСКА величайшим клубом Европы.

Ранее 26-летний вратарь покинул московскую команду и подписал контракт с «Калгари» на один сезон. 

– Говорят, в ЦСКА большое давление на игроков. Вы это ощущали?

– Конечно. Это величайший клуб Европы, в нем играли такие легенды, как Третьяк, Харламов. Давление есть, но оно приятное.

Это мечта – играть за такие клубы, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак», в НХЛ это «Чикаго», «Монреаль». Но и у «Калгари» есть своя большая история.

Чувствуешь ответственность, потому что за тебя болеет весь город. Это честь и привилегия, – сказал Просветов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКХЛ
logoВалерий Харламов
logoКалгари
logoВладислав Третьяк
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