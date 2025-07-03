Экс-защитник ЦСКА и «Авангарда» Ярош перешел в «Коламбус». Двусторонний договор рассчитан на год
Кристиан Ярош перешел в «Коламбус».
29-летний защитник из Словакии подписал двусторонний контракт на год. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов в год, в АХЛ – 300 тысяч долларов за сезон.
Последние три сезона Ярош выступал в Фонбет чемпионате КХЛ. Он играл за «Авангард», «Северсталь» и ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина в 2023 году.
В минувшем сезоне на его счету 57 матчей в КХЛ за ЦСКА с учетом плей-офф и 12 (2+10) очков при полезности «плюс 8».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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