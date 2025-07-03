Экс-защитник ЦСКА и «Авангарда» Ярош перешел в «Коламбус». Двусторонний договор рассчитан на год

Кристиан Ярош перешел в «Коламбус».

29-летний защитник из Словакии подписал двусторонний контракт на год. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов в год, в АХЛ – 300 тысяч долларов за сезон.

Последние три сезона Ярош выступал в Фонбет чемпионате КХЛ. Он играл за «Авангард », «Северсталь » и ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина в 2023 году.

В минувшем сезоне на его счету 57 матчей в КХЛ за ЦСКА с учетом плей-офф и 12 (2+10) очков при полезности «плюс 8».

«Коламбус» подписал Лундстрема из «Анахайма» на 2 года, зарплата форварда – 1,3 млн долларов за сезон