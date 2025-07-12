Друэн дал советы Шеферу, выбранному под 1-м номером на драфте-2025: «Оставаться спокойным, доверять партнерам и задавать вопросы. Буду рад помочь, если потребуется»
Защитника выбрали под первым номером на драфте НХЛ-2025.
– На парней, высоко выбранных на драфте, оказывается огромное давление. Мэттью Шефер вообще пропустил большую часть сезона. Какой совет ты мог бы им дать относительно перехода в НХЛ и подготовки к лиге?
– Во время моего первого сезона в НХЛ дела шли то вверх, то вниз. Я слишком много думал об этом вместо того, чтобы просто работать каждый день и делать то, что должен. Иногда ты слишком заморачиваешься.
Я говорил с руководством, и они проделывают отличную работу с Шефером. Он провел около 20 матчей в прошлом сезоне, но если вы посмотрите нарезку его игровых действий, то поймете, что в нем есть нечто особенное, у него невероятное катание.
Главное – оставаться спокойным, доверять партнерам по команде и задавать вопросы, если они появляются.
Мне было слегка неловко в первый год спрашивать ветеранов про что-то вне льда, про их пищевые привычки. Но поколения меняются, сейчас парни более открыты.
Буду рад помочь, если потребуется, – сказал форвард «Айлендерс» Джонатан Друэн.