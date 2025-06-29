Друэн выйдет на рынок свободных агентов. Форвард набрал 37 очков в 43 играх за «Колорадо»
Джонатан Друэн выйдет на рынок свободных агентов.
Об этом сообщил агент Аллан Уолш.
«Джонатан Друэн выйдет на рынок свободных агентов 1 июля», – написал агент.
В регулярке-2024/25 Джонатан Друэн провел 43 матча за «Колорадо» и набрал 37 (11+26) очков.
1 июля игрок станет неограниченно свободным агентом.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть агента Аллана Уолша
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