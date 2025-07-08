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Даниил Прохоров о том, что был выбран «Айлендерс» на драфте: «Классный клуб, можно написать большую историю. Глобальная мечта – играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли»

Даниил Прохоров рассказал о том, чего мечтает добиться в карьере.

Форвард МХК «Динамо» Санкт-Петербург был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ-2025 под общим 42-м номером. 

О том, где следил за драфтом

«Находился на самой церемонии драфта. Ждал, что уйду в первом раунде, но обстоятельства немного по-другому сложились. Пришлось на следующий день ждать выбора. Он случился достаточно быстро. Когда начался второй раунд, то я примерно понимал, кто меня выберет. И мои ожидания подтвердились. Мы ждали «Айлендерс», и они задрафтовали».

Об эмоциях после выбора

«В первую очередь испытал радость. Сразу же подумал о своей семье, о своей маме, которые всегда со мной и помогают мне. Семья не смогла приехать, так как у брата в этот же день проходила свадьба. Сказал спасибо и поблагодарил своих агентов – европейского и североамериканского. У моего американского агента присутствовали еще жена, двое детей. Всех обнял.

И дальше спокойно пошел, забрал свитер клубный, потом пресса, интервью и фотографирование. Сначала был спокоен, а потом, когда прошло время, то был просто счастлив, когда понял, что попал туда, куда и хотел. Это классный клуб, в котором можно написать большую историю, который выигрывал Кубки Стэнли. Как церемония? Все круто. В этом году драфт был централизованным, потому что не было команд, а было по одному представителю от организации. Присутствовали спецэффекты, графика. Мне очень понравилось».

Об интересе «Айлендерс»

«На комбайне с «Айлендерс» был лучший разговор. Будто бы я этих людей знал уже лет 20. Было весело, мы говорили о жизни, о моих взглядах на хоккей, планах команды на будущее. Они были из самых активных клубов ко мне вне драфта – сообщения, звонки агенту. Так получилось, что следующими выбирали «Рейнджерс». Они позвонили и сказали моему агенту, что заберут меня 43-м. Но я им сразу сказал, что они не успеют, потому что 42-м выбирает «Айлендерс». И через 30 секунд меня выбрали «островитяне».

О мечтах в карьере

«Драфт на данном этапе был одной из моих мечт. Большая и глобальная – выиграть Кубок Стэнли, играть в Национальной хоккейной лиге. Я работал, каждый день просыпался и засыпал с мыслью быть выбранным на драфте. Жил на катке. Добился того, чего хотел. Теперь моя задача – развиваться, прогрессировать и думать над тем, как зайти в эту лигу и там закрепиться. Сделать так, чтобы обо мне все знали. И, конечно, помочь «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли», – сказал Прохоров. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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