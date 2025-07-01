«Айлендерс» подписали контракт с Друэном на 2 года. Кэпхит – 4 млн долларов
Нападающий Джонатан Друэн стал игроком «Айлендерс».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. По данным PuckPedia зарплата составит 4 млн долларов в год в среднем.
В регулярке-2024/25 Джонатан Друэн провел 43 матча за «Колорадо» и набрал 37 (11+26) очков. В 7 играх плей-офф на его счету 3 передачи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
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