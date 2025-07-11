СКА заплатит Менеллу 50 млн рублей за сезон. Защитник перешел из «Динамо» и подписал контракт на 3 года (Артур Хайруллин)
Бреннан Менелл заработает 50 млн рублей в СКА в следующем сезоне.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Напомним, 28-летний защитник ранее перешел в петербургский клуб из «Динамо» в результате обмена. СКА продлил с ним контракт на 3 года.
В прошлом сезоне Менелл провел за бело-голубых 52 матча с учетом плей-офф. Он набрал 24 (4+20) очка при полезности «минус 5».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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