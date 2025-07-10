Черкас о селекции СКА: «Ларионов-младший и Локтионов – не усиление, а обновление команды. Будут помогать внедрять игровые идеи, которых придерживается тренер»

Сергей Черкас поделился размышлениями относительно селекции СКА.

«Думаю, Ларионов-младший и Локтионов – не усиление, а, скорее, обновление команды. Два нападающих, с которыми Игорь Ларионов работал.

Они будут помогать внедрять игровые идеи, которых придерживается тренер. Потому что не скажешь, что Ларионов и Локтионов отличаются какой-то грандиозной статистикой.

Что касается обороны СКА, то она нуждалась в укреплении. И Мерфи, и Менелл – хороший выбор. Да, Мерфи больше известен как атакующий игрок, лучший в своем амплуа, но он и обороне поможет. Современный хоккей подразумевает взаимозаменяемость игроков.

Вратарская бригада команды пополнилась Ивановым. Он уже был в системе СКА. Кроме него, там Заврагин, Мойсевич, Плешков. Это голкиперы примерно одного уровня, трудно сказать, кто из них сильнее.

Все зависит от того, кого и как подготовят. Если бы в СКА появился статусный вратарь, каким был, например, Серебряков, можно было бы сказать: на него делается ставка. А так играть будет тот, кто сильнее.

Но уровень вратарей, собравшихся в СКА, – хороший, они все молодые, перспективные», – сказал бывший голкипер СКА Сергей Черкас.