СКА заплатит Филлипсу 15 млн рублей за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Маркус Филлипс заработает 15 млн рублей в СКА за следующий сезон.

Ранее 26-летний защитник подписал контракт с армейцами на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Филлипс получит 15 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне он провел 58 матчей за «Торпедо » в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (2+11) очков при полезности «плюс 5» при среднем игровом времени 17:33.

В Кубке Гагарина на счету Филлипса 4 игры без результативных действий при полезности «плюс 1».

СКА расторг с Григоренко договор, действовавший до 2028 года. У форварда 48 очков за 71 игру в прошлом сезоне