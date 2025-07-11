СКА заплатит Филлипсу 15 млн рублей за следующий сезон (Артур Хайруллин)
Маркус Филлипс заработает 15 млн рублей в СКА за следующий сезон.
Ранее 26-летний защитник подписал контракт с армейцами на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Филлипс получит 15 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В прошлом сезоне он провел 58 матчей за «Торпедо» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 13 (2+11) очков при полезности «плюс 5» при среднем игровом времени 17:33.
В Кубке Гагарина на счету Филлипса 4 игры без результативных действий при полезности «плюс 1».
СКА расторг с Григоренко договор, действовавший до 2028 года. У форварда 48 очков за 71 игру в прошлом сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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