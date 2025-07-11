Григоренко об уходе из СКА: «Переходил под Ротенберга, очень благодарен ему за сезон. С новыми людьми не удалось найти общий язык»

Михаил Григоренко прокомментировал уход из СКА.

Сегодня 31-летний форвард расторг контракт с армейским клубом и подписал двухлетнее соглашение с «Трактором».

«Я в прошлом году переходил в СКА под Романа Ротенберга . Ему очень благодарен за сезон, а также всем партнерам по команде и персоналу. Роман Борисович ушел из клуба.

Пришли новые люди, с которыми не удалось найти общий язык. Желаю всем удачи в новом сезоне.

Я очень рад оказаться в новом клубе с огромными амбициями», – сказал нападающий «Трактора » Михаил Григоренко .

Степанов о тренерстве Ротенберга: «Система может работать, даже если ты не был профессиональным игроком – есть помощники. Моуринью – пример в футболе»