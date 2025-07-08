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«Трактор» ведет переговоры со СКА о переходе Григоренко (Metaratings)

Михаил Григоренко может перейти в «Трактор» из СКА.

По информации Metaratings, менеджмент челябинского клуба переговоры о переходе 31-летнего нападающего.

Стороны близки к соглашению. Планируется, что форвард расторгнет контракт со СКА и подпишет с «Трактором» на новых условиях.

В минувшем сезоне Григоренко набрал 45 (20+25) очков и «минус 9» в 65 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В плей-офф на счету форварда 3 (1+2) балла в 6 матчах. Действующий контракт игрока с петербуржцами рассчитан до 2028 года. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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