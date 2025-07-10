Степанов о тренерстве Ротенберга: «Система может работать, даже если ты не был профессиональным игроком – есть помощники. Моуринью – пример в футболе»

Александр Степанов высказался о тренерской карьере Романа Ротенберга.

В июне Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА после того, как команда уступила «Динамо » (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– По поводу Романа Борисовича есть два лагеря: один – негативный, другой – позитивный. Может ли человек без хоккейного опыта, игровой карьеры стать сильным главным тренером? Он возглавлял СКА.

– В том же футболе есть такие пример. Тот же Моуринью.

Почему бы и нет? Конечно, на данный момент тяжело, потому что хоккей развивается: быстрее все становится, и сама игра поменялась.

Но все равно мне кажется, что надо жить, быть рядом с хоккеем, чтобы ты мог существовать.

Ну и сейчас такое время, когда не один-два-три тренера стоят на лавочке, а шесть человек. У тебя есть помощники по нападающим, защитникам.

Поэтому, думаю, система может работать, даже если ты никогда в жизни не был профессиональным игроком. Но, опять же, все равно надо быть рядом с хоккеем.

Думаю, если у Романа Борисовича есть амбиции дальше продолжать тренерскую карьеру, мы его увидим у руля какой-нибудь команды, – сказал бывший нападающий «Ак Барса» и «Динамо» Александр Степанов.