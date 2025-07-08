Агент Толчинского о переходе игрока в «Металлург»: «Когда тренер в СКА доверял, результат был. Искали команду, чтобы его видели в роли, в которой он будет полезен»

Агент Сергея Толчинского оценил переход игрока в «Металлург».

Сегодня 30-летний форвард подписал контракт на два года с клубом из Магнитогорска. Сообщалось , что Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения.

«Итоги периода в СКА – разные. Когда тренер доверял, он выдавал хорошую игру, и у него был результат, подобающий его статусу и мастерству.

Когда доверие терялось, игровое время уходило, в большинстве не играл. Естественно, этим периодом мы недовольны. Но это тренерское решение. Мы никогда не лезем в тренерское решение.

Эту страницу надо переворачивать, это было понятно. Я благодарен руководству Санкт‑Петербурга, потому что они пошли навстречу, и мы спокойно разрешили эту ситуацию, не выходя ни в какие длительные разговоры или перепалки. Все отлично.

Почему мы пошли в Магнитогорск? На данный момент мы искали команду, которая будет играть в хоккей. И нам важно было, чтобы тренер видел его в той роли, в которой он будет полезен.

Все это мы нашли в Магнитогорске, полностью все условия нас устроили, поэтому, долго не думая, договорились с ними», – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев .

СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)