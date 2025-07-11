Бэбкок опроверг слухи о переходе в «Куньлунь». Сообщалось, что клуб также рассматривает Тортореллу и Галлана («Матч ТВ»)
Майк Бэбкок опроверг слухи о том, что он может возглавить «Куньлунь».
Ранее появилась информация, что в шорт‑лист специалистов, которых рассматривает китайский клуб, входят Бэбкок, Джон Торторелла и Жерар Галлан.
По данным «Матч ТВ», на вопрос о слухах про работу в «Куньлуне», Бэбкок ответил: «Нет, это неправда».
62‑летний тренер входит в Тройной золотой клуб. Он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), Кубок Стэнли (2008), чемпионат мира (2004), а также Кубок мира (2016).
Бэбкок не работает на профессиональном уровне с 2023 года после ухода из «Коламбуса» на фоне скандала.
Специалист просил хоккеистов показать фото с личных телефонов, чтобы «понять, какими людьми они являются за пределами льда».
Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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