Экс-тренер «Рейнджерс» и «Вегаса» Галлан может возглавить «Куньлунь». Канадец – основной претендент
Жерар Галлан может возглавить клуб КХЛ.
61-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Куньлуня», сообщает журналист Алексей Шевченко.
По ходу прошлого сезона Галлана хотел пригласить «Авангард», однако, как сообщалось, канадец запросил контракт в несколько миллионов долларов.
Ранее стало известно, что в руководство «Куньлуня» вошел бывший председатель директоров «Авангарда» Александр Крылов.
В минувшем сезоне китайскую команду тренировал Михаил Кравец.
Галлан в НХЛ работал с «Коламбусом», «Флоридой», «Вегасом» и «Рейнджерс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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