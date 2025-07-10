Экс-тренер «Рейнджерс» и «Вегаса» Галлан может возглавить «Куньлунь». Канадец – основной претендент

Жерар Галлан может возглавить клуб КХЛ.

61-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Куньлуня», сообщает журналист Алексей Шевченко.

По ходу прошлого сезона Галлана хотел пригласить «Авангард», однако, как сообщалось, канадец запросил контракт в несколько миллионов долларов.

Ранее стало известно , что в руководство «Куньлуня » вошел бывший председатель директоров «Авангарда» Александр Крылов.

В минувшем сезоне китайскую команду тренировал Михаил Кравец.

Галлан в НХЛ работал с «Коламбусом», «Флоридой», «Вегасом» и «Рейнджерс ».