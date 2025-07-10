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Галлан не против перебраться в КХЛ. «Куньлунь» претендует на экс-тренера «Рейнджерс» и «Вегаса»

Жерар Галлан не возражает принять предложение из КХЛ.

Ранее появилась информация, что 61-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера «Куньлуня».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, канадский тренер не против перебраться в КХЛ.

Вариант с его назначением считается вполне реальным, но многое зависит и от предложения.

Также сообщалось, что в шорт-лист китайского клуба входят Джон Торторелла и Майк Бэбкок.

Жерар Галлан в НХЛ работал с «Коламбусом», «Флоридой», «Вегасом» и «Рейнджерс».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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