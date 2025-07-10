Галлан не против перебраться в КХЛ. «Куньлунь» претендует на экс-тренера «Рейнджерс» и «Вегаса»

Жерар Галлан не возражает принять предложение из КХЛ.

Ранее появилась информация , что 61-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера «Куньлуня ».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, канадский тренер не против перебраться в КХЛ .

Вариант с его назначением считается вполне реальным, но многое зависит и от предложения.

Также сообщалось , что в шорт-лист китайского клуба входят Джон Торторелла и Майк Бэбкок.

Жерар Галлан в НХЛ работал с «Коламбусом», «Флоридой», «Вегасом» и «Рейнджерс ».