«Куньлунь» заменит «Витязь» на Кубке мэра Москвы. Китайский клуб сыграет в группе с ЦСКА и «Спартаком»
«Куньлунь» выступит на Кубке мэра Москвы.
На турнире китайский клуб заменит «Витязь», который пропустит предстоящий сезон КХЛ.
«Куньлунь» сыграет в группе со «Спартаком» и ЦСКА. В другой группе выступят «Динамо», минское «Динамо» и «Торпедо». Турнир пройдет на арене «Мегаспорт».
Встречи группового этапа пройдут с 28 по 30 августа. 31 августа состоятся финал и матчи за третье и пятое места. Трофей разыграют победители групп.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Федерации хоккея Москвы
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