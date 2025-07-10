«Куньлунь» заменит «Витязь» на Кубке мэра Москвы. Китайский клуб сыграет в группе с ЦСКА и «Спартаком»

«Куньлунь» выступит на Кубке мэра Москвы.

На турнире китайский клуб заменит «Витязь», который пропустит предстоящий сезон КХЛ.

«Куньлунь» сыграет в группе со «Спартаком» и ЦСКА. В другой группе выступят «Динамо», минское «Динамо» и «Торпедо». Турнир пройдет на арене «Мегаспорт».

Встречи группового этапа пройдут с 28 по 30 августа. 31 августа состоятся финал и матчи за третье и пятое места. Трофей разыграют победители групп.