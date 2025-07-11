Дэйл Хантер возглавит сборную Канады на МЧМ-2026. Он руководил чемпионской командой 2020 года, канадцы вылетели в 1/4 финала на двух последних турнирах
Дэйл Хантер возглавит сборную Канады на МЧМ-2026.
В минувшем сезоне 64-летний специалист привел «Лондон» к чемпионскому титулу в юниорской лиге Онтарио и победе в розыгрыше Мемориального кубка.
Он является президентом и главным тренером «Найтс» с 2001 года (с перерывом на работу в «Вашингтоне» в сезоне-2011/12). За это время команда выиграла 5 титулов в OHL и трижды завоевала Мемориальный кубок.
Ранее Хантер уже тренировал молодежную сборную Канады и привел ее к победе на МЧМ-2020. Сейчас, как и тогда, в управленческий штаб команды войдет брат тренера Марк, занимающий должность генменеджера «Лондона».
МЧМ-2026 пройдет в Миннеаполисе и Сент-Поле (США). Американцы выиграли два предыдущих турнира, на которых канадцы оба раза выбыли из борьбы уже на стадии 1/4 финала.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
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