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Дэйл Хантер возглавит сборную Канады на МЧМ-2026. Он руководил чемпионской командой 2020 года, канадцы вылетели в 1/4 финала на двух последних турнирах

Дэйл Хантер возглавит сборную Канады на МЧМ-2026.

В минувшем сезоне 64-летний специалист привел «Лондон» к чемпионскому титулу в юниорской лиге Онтарио и победе в розыгрыше Мемориального кубка. 

Он является президентом и главным тренером «Найтс» с 2001 года (с перерывом на работу в «Вашингтоне» в сезоне-2011/12). За это время команда выиграла 5 титулов в OHL и трижды завоевала Мемориальный кубок. 

Ранее Хантер уже тренировал молодежную сборную Канады и привел ее к победе на МЧМ-2020. Сейчас, как и тогда, в управленческий штаб команды войдет брат тренера Марк, занимающий должность генменеджера «Лондона». 

МЧМ-2026 пройдет в Миннеаполисе и Сент-Поле (США). Американцы выиграли два предыдущих турнира, на которых канадцы оба раза выбыли из борьбы уже на стадии 1/4 финала. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
Дэйл Хантер
logoюниорская лига Онтарио
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoмолодежная сборная Канады
logoМемориальный кубок
Федерация хоккея Канады
logoЛондон Найтс
Марк Хантер
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