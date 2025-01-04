Кэмерон о вылете Канады с МЧМ: «3-4 команды претендуют на победу, не было легких матчей. Игроки знают – удаление есть удаление, это вопрос личной ответственности и характера. Урок усвоен, думаю»
Дэйв Кэмерон прокомментировал вылет сборной Канады с молодежного ЧМ.
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира Канада проиграла Чехии со счетом 3:4 и завершила выступление на турнире.
«Я думаю, этот турнир оказался именно таким, каким я его себе представлял. Было 3-4 команды, которые могли его выиграть, не было легких игр, нужно побеждать в матчах на вылет. Это просто подтвердило, что все так и есть».
О 113 минутах штрафа на турнире
«Я не могу с этим ничего поделать, они все сами знают. Они знают, что удаление есть удаление. Они должны сами решать. Все просто.
Это вопрос личной ответственности, вопрос характера. Они держались на грани и обожглись. Думаю, урок усвоен», – сказал главный тренер молодежной сборной Канады.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportskeeda
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