Канада получила 113 минут штрафа в 5 матчах МЧМ-2025 – худший результат на турнире

Сборная Канады получила 113 минут штрафа в 5 матчах МЧМ-2025.

3 января в четвертьфинале МЧМ команда проиграла Чехии со счетом 3:4 и завершила выступления на турнире.

За 5 матчей сборная под руководством Дэйва Кэмерона получила 113 минут штрафа. Это худший результат на турнире.

Отметим, что 55 минут штрафа Канада получила в четвертьфинале против Чехии.

Второе место по числу штрафных минут занял Казахстан (79), третье – Чехия (77).

Канада вылетела с МЧМ! Второй год подряд сгорела Чехии в четвертьфинале