Канада получила 113 минут штрафа в 5 матчах МЧМ-2025 – худший результат на турнире
Сборная Канады получила 113 минут штрафа в 5 матчах МЧМ-2025.
3 января в четвертьфинале МЧМ команда проиграла Чехии со счетом 3:4 и завершила выступления на турнире.
За 5 матчей сборная под руководством Дэйва Кэмерона получила 113 минут штрафа. Это худший результат на турнире.
Отметим, что 55 минут штрафа Канада получила в четвертьфинале против Чехии.
Второе место по числу штрафных минут занял Казахстан (79), третье – Чехия (77).
Канада вылетела с МЧМ! Второй год подряд сгорела Чехии в четвертьфинале
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
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