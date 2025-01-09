Кравчук о вылете Канады в 1/4 финала МЧМ: «Это не случайность, а тенденция. В канадском молодежном хоккее многое решают связи, а в США – профессионализм»

Игорь Кравчук рассказал о проблемах молодежного канадского хоккея.

– В России шли споры – интересен ли нам молодежный чемпионат мира или нет. Вам он был интересен?

– На мой взгляд, очень важно понимать, в каком направлении развивается мировой хоккей – и делать выводы. Поэтому турнир в столице Канады не мог не быть полезным для всех. В профессиональном плане на трибунах арен в Оттаве отметил много интересных моментов.

– Победа молодежной сборной США – по делу?

– Да, американцы были самой быстрой командой на турнире – с самым эффективным транзитом шайбы через площадку, с атакующим, скоростным хоккеем.

В индивидуальном плане эффектно смотрелись молодые шведы, но стали жертвой своего традиционного недостатка – мягкости. Жесткие финны прошли их в полуфинале и были близки к тому, чтобы остановить даже американцев, ведя в счете в финале – 3:1.

– Как объясните второй подряд проигранный четвертьфинал в исполнении сборной Канады?

– Скорее всего, это не случайность, а тенденция. Мой 19-летний сын прошел всю систему молодежного канадского хоккея. Не скрою, приходилось сталкиваться с проблемами – например, с качеством тренерской работы, с субъективизмом специалистов, на которых, скажем мягко, могут влиять посторонние факторы – знакомств, блата и так далее.

Эти моменты нам известны по российскому молодежному хоккею, что отмечалось в России на высшем уровне. Но все чаще они появляются именно в канадском хоккее. Что негативно влияет и на уровень канадcких молодежных лиг, и на результаты молодежной сборной.

– Канадцы начали отставать от американцев?

– Совершенно верно. Система американского хоккея, ее молодежные и студенческие лиги взяли в себя все лучшее. Это большой котел, в котором варятся и американские хоккеисты, и европейские, и российские.

То же самое касается и тренеров. Если в Канаде в молодежном хоккее многое решают связи, то в США – профессионализм.

Вообще нам нужно быть готовым к тому, что когда вернемся на мировую арену, державой номер один в мировом хоккее могут быть США. На это все чаще намекают молодежные первенства мира. Не удивлюсь, если на это намекнет и предстоящий Турнир четырех наций, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук .