Мостовой про МЧМ по хоккею: «Понравилось превосходство США. На вылете Канады сильно бы не зацикливался. Бывает, наши почти 30 лет не выигрывали Олимпиаду»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от МЧМ-2025 по хоккею в Оттаве.

Молодежная сборная США второй год подряд стала победителем турнира, обыграв в финале финнов (4:3 ОТ). Канадцы второй год подряд вылетели в 1/4 финала, а сборная России вновь не была допущена к участию.

«Турнир у нас не показывали, приходилось искать трансляции, поэтому не все матчи удалось посмотреть.

Понравилось превосходство сборной США. Сразу подумал, что именно она и выиграет МЧМ. Правда, удивило, что в полуфинале и финале американцы столкнулись с такими трудностями. До этого по всем прошлись катком, а тут едва не проиграли.

Вылет Канады? Не стал бы сильно на этом зацикливаться. Возможно, поколение такое сейчас у канадцев. Если помните, наша команда тоже очень долго не могла выиграть Олимпиаду, почти 30 лет. Бывает такое», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России по футболу.