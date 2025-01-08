Мостовой про МЧМ по хоккею: «Понравилось превосходство США. На вылете Канады сильно бы не зацикливался. Бывает, наши почти 30 лет не выигрывали Олимпиаду»
Молодежная сборная США второй год подряд стала победителем турнира, обыграв в финале финнов (4:3 ОТ). Канадцы второй год подряд вылетели в 1/4 финала, а сборная России вновь не была допущена к участию.
«Турнир у нас не показывали, приходилось искать трансляции, поэтому не все матчи удалось посмотреть.
Понравилось превосходство сборной США. Сразу подумал, что именно она и выиграет МЧМ. Правда, удивило, что в полуфинале и финале американцы столкнулись с такими трудностями. До этого по всем прошлись катком, а тут едва не проиграли.
Вылет Канады? Не стал бы сильно на этом зацикливаться. Возможно, поколение такое сейчас у канадцев. Если помните, наша команда тоже очень долго не могла выиграть Олимпиаду, почти 30 лет. Бывает такое», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России по футболу.
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