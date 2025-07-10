Данил Аймурзин: «За несколько миллиардов смог бы в трусах по городу пробежаться. По Уфе больше бы денег просил, по Череповцу – меньше»

Данил Аймурзин готов пробежаться в трусах по городу за несколько миллиардов.

23-летний нападающий «Северстали » отвечал на вопрос о том, какой безумный поступок он готов совершить за большие деньги.

«За любые деньги мира я бы не смог предать кого-то, но мог бы подурачиться за несколько миллиардов.

Самое безумное, наверное, смог бы в трусах по городу пробежаться. По Уфе больше бы денег просил, а по Череповцу – меньше», – сказал Данил Аймурзин .

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