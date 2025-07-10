Романов о США и России: «Люди везде одинаковые, нигде не отличаются друг от друга. Есть богатые, есть бедные — так же, как и у нас»
Александр Романов считает, что американцы практически не отличаются от россиян.
— Если сравнивать жизнь в Америке и жизнь в России, людей, какие сходства, какие отличия?
— Такие же люди на самом деле. Они ничем особо не отличаются от наших. Просто люди.
Они, мне кажется, везде одинаковые, нигде не отличаются друг от друга. Есть богатые, есть бедные — так же, как и у нас. Ничем не отличаются, – сказал защитник «Айлендерс».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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