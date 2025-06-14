Аймурзин о Демидове: «Стал открытием сезона КХЛ. Ему понадобилось меньше времени, чем остальным, чтобы давать результат, а не отбывать номер на льду»
Данил Аймурзин назвал Ивана Демидова открытием прошедшего сезона КХЛ.
19-летний форвард был признан лучшим новичком регулярного сезона. Демидов выступал в составе СКА и стал лучшим бомбардиром клуба в регулярке, набрав 49 (19+30) очков в 65 матчах. После завершения сезона форвард перешел в «Монреаль».
«Для меня открытием прошедшего сезона КХЛ стал Ваня Демидов. Очень классный сезон провел. Удалось с ним вместе поиграть, и это круто.
Его уникальность в том, что ему понадобилось меньше времени, чем остальным, чтобы сразу начать делать результат, а не отбывать номер на льду», – сказал форвард «Северстали».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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