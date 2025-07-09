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Лишка о новом контракте с «Северсталью»: «Вопроса о деньгах не было. Я приехал в Череповец в 19 лет, хочется здесь что-нибудь выиграть»

Адам Лишка рассказал, почему решил продлить контракт с «Северсталью».

Ранее словацкий форвард подписал новое соглашение с череповецким клубом на один сезон. 

– В конце мая ты продлил контракт с клубом на год. Как прошли переговоры?

– После сезона я немного отдохнул, мы ничего не обсуждали. Потом мне позвонил Андрей Леонидович Козырев и сказал, что будет рад, если я останусь в команде. Мы обсудили, как она будет выглядеть, и договорились, чтобы агент все решил по деньгам и срокам. Так договорились, что я останусь в «Северстали».

– Твоя зарплата практически не изменилась. Как я понимаю, финансы не были для тебя главным вопросом?

– Нет, не были, потому что у меня есть чувство недосказанности. Я очень долго нахожусь в Череповце. Мне очень хочется что-нибудь здесь выиграть или пройти дальше в плей-офф.

Это для меня огромная мотивация. Текущие результаты не устраивают. А вопроса о деньгах не было. Я просто хочу двигаться дальше с «Северсталью».

– То есть, у тебя нет ощущения, что ты засиделся на одном месте? 

– Нет. Конечно, я иногда задумывался над тем, что мне помог бы толчок в карьере. Но в Череповце у меня есть все для хоккея. Я прекрасно знаком с городом, болельщиками и командой, так как приехал сюда, когда мне было 19 лет.

У меня есть мотивация добиться чего-то в Череповце. Я словно не доделал свою работу в этом городе и в этой команде, – сказал капитан «Северстали». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Allhockey.ru
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