Данил Аймурзин: «Если бы можно было вернуть в КХЛ один зарубежный клуб, выбрал бы «Йокерит». Интересно поиграть против них, ну и Финляндию можно посмотреть»
Данил Аймурзин хотел бы сыграть против финского «Йокерита» в Фонбет КХЛ.
«Если бы можно было вернуть в КХЛ один зарубежный клуб, то я бы выбрал «Йокерит». Ни разу против них не играл, но со стороны у них была очень хорошая команда.
Интересно поиграть против них, ну и Финляндию можно посмотреть. С каким российским клубом можно сравнить финский клуб? Если брать оборону, то «Локомотив», – сказал форвард «Северстали».
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