Данил Аймурзин: «Если бы можно было вернуть в КХЛ один зарубежный клуб, выбрал бы «Йокерит». Интересно поиграть против них, ну и Финляндию можно посмотреть»

Данил Аймурзин хотел бы сыграть против финского «Йокерита» в Фонбет КХЛ.

«Если бы можно было вернуть в КХЛ один зарубежный клуб, то я бы выбрал «Йокерит ». Ни разу против них не играл, но со стороны у них была очень хорошая команда.

Интересно поиграть против них, ну и Финляндию можно посмотреть. С каким российским клубом можно сравнить финский клуб? Если брать оборону, то «Локомотив », – сказал форвард «Северстали ».