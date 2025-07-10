Фетисов о допуске Великой и Егорян на ЧМ по фехтованию: «Участвуют без флага и гимна, чему радоваться? Опять издевательство – скоро заставят ходить с опущенной головой»

Вячеслав Фетисов оценил допуск Яны Егорян и Софьи Великой на ЧМ по фехтованию.

Чемпионат мира-2025 пройдет в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Россияне выступят в нейтральном статусе.

В 2023-м Великая и Егорян не допускались до соревнований под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

«Две наши девушки участвуют в чемпионате мира по фехтованию без флага и гимна – чему здесь радоваться?

Сам факт участия мне не добавляет никакого оптимизма. Опять ограничения и, по большому счету, издевательство. С каждым годом все более изощренно.

Пора это заканчивать. Скоро запретят улыбаться и заставят ходить с опущенной головой», – сказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов .

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