Фетисов об Исинбаевой: «Она бросила Россию. Не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться»

Вячеслав Фетисов заявил, что Елена Исинбаева бросила Россию.

Ранее появилась информация о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом полностью погасила задолженность перед налоговой службой в России.

«Хорошо, что заплатила, но не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться.

Я уже говорил, она свое решение приняла и бросила Россию», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.