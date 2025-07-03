Фетисов об Исинбаевой: «Она бросила Россию. Не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться»
Вячеслав Фетисов заявил, что Елена Исинбаева бросила Россию.
Ранее появилась информация о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом полностью погасила задолженность перед налоговой службой в России.
«Хорошо, что заплатила, но не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться.
Я уже говорил, она свое решение приняла и бросила Россию», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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