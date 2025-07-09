Глава Федерации фехтования России высказался о возвращении Великой и Егорян.

40-летняя Софья Великая и 31-летняя Яна Егорян , которые являются двукратными олимпийскими чемпионками, ранее вошли в состав сборной России на чемпионат мира. Он пройдет 22-30 июля в Тбилиси.

В 2023-м Великая и Егорян не допускались до соревнований под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

«Очередной шаг к тому, что наши спортсмены возвращаются на международную арену. Поэтапно, маленькими партиями. Трудно поверить, что Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратный чемпион мира, уже шесть лет не участвует в чемпионатах мира.

Думали, что уже не вернутся – возраст идет. Для спортивной жизни возраст солидный, но для обычной – прекрасный. К счастью, сейчас произошли изменения», – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов .