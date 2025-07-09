«Думали, что уже не вернутся – возраст идет». Мамедов об участии Великой и Егорян в чемпионате мира
40-летняя Софья Великая и 31-летняя Яна Егорян, которые являются двукратными олимпийскими чемпионками, ранее вошли в состав сборной России на чемпионат мира. Он пройдет 22-30 июля в Тбилиси.
В 2023-м Великая и Егорян не допускались до соревнований под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).
«Очередной шаг к тому, что наши спортсмены возвращаются на международную арену. Поэтапно, маленькими партиями. Трудно поверить, что Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратный чемпион мира, уже шесть лет не участвует в чемпионатах мира.
Думали, что уже не вернутся – возраст идет. Для спортивной жизни возраст солидный, но для обычной – прекрасный. К счастью, сейчас произошли изменения», – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.