Елена Малышева: «Уважаю хоккей и хорошо знакома с Фетисовым. Мои дети занимаются хоккеем, тренируются по 6 раз в неделю»

Елена Малышева заявила, что хорошо знакома с Вячеславом Фетисовым.

Ранее телеведущая посетила открытую тренировку российских звезд КХЛ и НХЛ перед «Матчем года », который состоится 13 июля.

«Мои дети не просто занимаются спортом. Они много трудятся, занимаются хоккеем, тренируются по шесть раз в неделю.

Я уважаю хоккей и многих хоккеистов, хорошо знакома со Славой Фетисовым », – сказала Елена Малышева.

Елена Малышева: «Семья Овечкина – гордость России. Мальчик вырос в семье Татьяны Овечкиной, где учили трудиться с утра до ночи и достигать целей»