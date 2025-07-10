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Елена Малышева: «Уважаю хоккей и хорошо знакома с Фетисовым. Мои дети занимаются хоккеем, тренируются по 6 раз в неделю»

Елена Малышева заявила, что хорошо знакома с Вячеславом Фетисовым.

Ранее телеведущая посетила открытую тренировку российских звезд КХЛ и НХЛ перед «Матчем года», который состоится 13 июля.

«Мои дети не просто занимаются спортом. Они много трудятся, занимаются хоккеем, тренируются по шесть раз в неделю.

Я уважаю хоккей и многих хоккеистов, хорошо знакома со Славой Фетисовым», – сказала Елена Малышева.

Елена Малышева: «Семья Овечкина – гордость России. Мальчик вырос в семье Татьяны Овечкиной, где учили трудиться с утра до ночи и достигать целей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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