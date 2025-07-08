Фетисов о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Нечего обсуждать. Рейтинг один – победил, стал чемпионом. Остальное – надуманная история»

Вячеслав Фетисов высказался о лидерстве сборной России в рейтинге ИИХФ.

Сборная России , несмотря на отстранение, возглавила рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.

«Я никогда не был сторонником рейтингов, особенно в хоккее. Рейтинг один – вышел на лед, победил, стал чемпионом.

Все остальное – надуманная история. Поэтому тут мне нечего обсуждать», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!