Фетисов о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Нечего обсуждать. Рейтинг один – победил, стал чемпионом. Остальное – надуманная история»
Вячеслав Фетисов высказался о лидерстве сборной России в рейтинге ИИХФ.
Сборная России, несмотря на отстранение, возглавила рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.
«Я никогда не был сторонником рейтингов, особенно в хоккее. Рейтинг один – вышел на лед, победил, стал чемпионом.
Все остальное – надуманная история. Поэтому тут мне нечего обсуждать», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости