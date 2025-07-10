«Амур» и Дыбленко заключили договор на год. Ранее защитника выменяли у «Северстали»

«Амур» заключил договор с Ярославом Дыбленко.

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на год. Ранее хабаровский клуб выменял Дыбленко у «Северстали ».

В прошлом сезоне хоккеист провел 37 матчей с учетом плей-офф и набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 3».

По ходу карьеры Дыбленко выступал за «Атлант», «Спартак», СКА, ЦСКА и «Сочи». Он обладатель Кубка Гагарина-2023 в составе ЦСКА.

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