«Амур» и Дыбленко заключили договор на год. Ранее защитника выменяли у «Северстали»
«Амур» заключил договор с Ярославом Дыбленко.
Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на год. Ранее хабаровский клуб выменял Дыбленко у «Северстали».
В прошлом сезоне хоккеист провел 37 матчей с учетом плей-офф и набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 3».
По ходу карьеры Дыбленко выступал за «Атлант», «Спартак», СКА, ЦСКА и «Сочи». Он обладатель Кубка Гагарина-2023 в составе ЦСКА.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
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