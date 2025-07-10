«Амур» подписал экс-форварда «Авангарда» Филатьева на 1 год
«Амур» объявил о подписании 1-летнего контракта с Александром Филатьевым.
На днях хабаровский клуб выменял 21-летнего форварда у «Авангарда» за денежную компенсацию.
Филатьев – уроженец Комсомольска-на-Амуре, с 9 лет играл в системе «Авангарда» и провел 60 матчей за основную команду.
В прошлом сезоне нападающий сыграл 35 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В Olimpbet ВХЛ у него 16 (7+9) баллов за 23 игры в составе «Омских Крыльев».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Амура»
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