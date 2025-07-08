«Амур» объявил о соглашении с Балдаевым на год. У защитника 7 очков и полезность «минус 29» в сезоне-2024/25
«Амур» объявил о соглашении с Виктором Балдаевым.
Контракт с 30-летним защитником рассчитан на год. Ранее сообщалось, что хоккеист получит 17 млн рублей за предстоящий сезон.
Балдаев выступает за «Амур» с сезона-2021/22. В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 7 (1+6) очков в 67 матчах при полезности «минус 29».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
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