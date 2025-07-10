Барулин покинул «Амур». Вторым бомбардиром хабаровчан интересовался СКА

«Амур» объявил об уходе нападающего Владислава Барулина.

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ 29-летний игрок стал вторым бомбардиром и снайпером хабаровского клуба, набрав 33 (13+20) очка в 56 матчах.

«За четыре проведенных сезона форвард стал важной частью коллектива. Он дарил болельщикам незабываемые эмоции, которые у многих надолго останутся в памяти», – говорится в сообщении «Амура ».

В апреле сообщалось об интересе к Барулину со стороны СКА .