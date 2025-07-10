Барулин покинул «Амур». Вторым бомбардиром хабаровчан интересовался СКА
«Амур» объявил об уходе нападающего Владислава Барулина.
В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ 29-летний игрок стал вторым бомбардиром и снайпером хабаровского клуба, набрав 33 (13+20) очка в 56 матчах.
«За четыре проведенных сезона форвард стал важной частью коллектива. Он дарил болельщикам незабываемые эмоции, которые у многих надолго останутся в памяти», – говорится в сообщении «Амура».
В апреле сообщалось об интересе к Барулину со стороны СКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Амура»
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