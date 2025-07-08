«Амур» выменял у «Северстали» Дыбленко за денежную компенсацию
«Амур» выменял у «Северстали» Ярослава Дыбленко.
Череповецкий клуб получит денежную компенсацию.
В прошлом сезоне защитник провел за «Северсталь» 37 матчей с учетом плей-офф и набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 3».
По ходу карьеры Дыбленко выступал за «Атлант», «Спартак», СКА, ЦСКА и «Сочи». Он обладатель Кубка Гагарина-2023 в составе ЦСКА.
«Амур» объявил о соглашении с Балдаевым на год. У защитника 7 очков и полезность «минус 29» в сезоне-2024/25
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
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