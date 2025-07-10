Никита Щитов: «Ларионов-младший не испортит картину в СКА. В окружении правильных людей игрок всегда раскрывается»

Никита Щитов заявил, что Игорь Ларионов-младший впишется в СКА.

Ранее сын главного тренера армейцев подписал контракт с клубом на год.

В прошлом сезоне Ларионов-младший провел 38 матчей за «Торпедо » с учетом плей-офф и набрал 20 (5+15) очков при полезности «плюс 7».

«Думаю, Ларионову-младшему в СКА сложно будет избавиться от реноме сына известного отца. Но он не портил картины в «Торпедо».

Как говорил Игорь Николаевич, в окружении правильных людей игрок всегда раскрывается.

Не думаю, что Ларионов-младший испортит картину в СКА», – сказал бывший игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов .

Сын Ларионова – в СКА! А какой он хоккеист?