Никита Щитов: «Ларионов-младший не испортит картину в СКА. В окружении правильных людей игрок всегда раскрывается»
Никита Щитов заявил, что Игорь Ларионов-младший впишется в СКА.
Ранее сын главного тренера армейцев подписал контракт с клубом на год.
В прошлом сезоне Ларионов-младший провел 38 матчей за «Торпедо» с учетом плей-офф и набрал 20 (5+15) очков при полезности «плюс 7».
«Думаю, Ларионову-младшему в СКА сложно будет избавиться от реноме сына известного отца. Но он не портил картины в «Торпедо».
Как говорил Игорь Николаевич, в окружении правильных людей игрок всегда раскрывается.
Не думаю, что Ларионов-младший испортит картину в СКА», – сказал бывший игрок клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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