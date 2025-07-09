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Ларионов-младший получит 30 млн рублей от СКА за следующий сезон («СЭ»)

Игорь Ларионов-младший заработает 30 млн рублей в СКА за следующий сезон.

Ранее 26-летний нападающий подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на год.

По информации «Спорт-Экспресса», Ларионов-младший получит 30 млн рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне форвард провел 34 матча за «Торпедо» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 20 (5+15) очков при полезности «плюс 7».

Ларионов-младший подписал со СКА контракт на год. Ранее отец форварда возглавил клуб

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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