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Кушанашвили о Ларионове в СКА: «Тренера, обосравшего свои отношения с «Торпедо», зовут в команду с бюджетом ВВП Грузии на 15 лет вперед. Вот чем руководствуются люди?»

Отар Кушанашвили резко высказался о назначении Игоря Ларионова тренером СКА.

Специалист сменил на этом посту Романа Ротенберга.

«В СКА, самую богатую команду, зовут Игоря Ларионова. В прошлом знаменитого, обосравшего свои отношения с Нижним Новгородом тренера. Вот чем руководствуются люди? Говорят, что из-за сына своего, которого он любил ставить в состав, он рассорился со всеми, выгнал хороших игроков из «Торпедо».

Теперь он будет в СКА. Удастся ли ему в Петербург вернуть в Кубок Гагарина, никто не знает.

Мне интересно будет наблюдать за Игорем Ларионовым, потому что уходил он из Нижнего не очень красиво. И тут спортивные обозреватели ломают башку. Он человек прозападного толка, сначала он думал про хоккей как про развлекательное действо.

Потом его «Торпедо», как говорят специалисты, стало играть в закрытый хоккей, от его первоначально пропагандируемых идей ничего не осталось, он стал скучным. И вдруг его зовут в команду с бюджетом ВВП Грузии на 15 лет вперед», – заявил телеведущий Отар Кушанашвили.

Кушанашвили о Ротенберге: «Шоуменство его уровня КХЛ не снилось. Много говорил глупого, но искренний, яркий человек! Если он уйдет из хоккея – это утрата!»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «КАКОВО?!» в YouTube
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