Яковлев о недопуске России на ОИ-2026: «Спорт должен быть вне политики, а пока – это один из главнейших инструментов. Олимпиада – мечта любого мальчика, обидно за ребят»

Егор Яковлев из «Металлурга» заявил, что спорт должен быть вне политики.

Ранее ИИХФ сформировала группы на олимпийский хоккейный турнир без сборной России . Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал это решение.

– Обидно за ребят. Поехать на Олимпийские игры – это мечта любого мальчика, который начинает заниматься спортом. Печально, что ребята не могут съездить туда.

– Получается, политика вмешивается в спорт?

– Спорт должен быть вне политики. А пока что это один из главнейших инструментов, – сказал защитник «Металлурга » Егор Яковлев .

Ротенберг поздравил Дегтярева с днем рождения: «Вы лидер, для которого спорт – дело государственной важности. Ваш вклад в его развитие заслуживает самого высокого признания»