Яковлев о недопуске России на ОИ-2026: «Спорт должен быть вне политики, а пока – это один из главнейших инструментов. Олимпиада – мечта любого мальчика, обидно за ребят»
Егор Яковлев из «Металлурга» заявил, что спорт должен быть вне политики.
Ранее ИИХФ сформировала группы на олимпийский хоккейный турнир без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал это решение.
– Обидно за ребят. Поехать на Олимпийские игры – это мечта любого мальчика, который начинает заниматься спортом. Печально, что ребята не могут съездить туда.
– Получается, политика вмешивается в спорт?
– Спорт должен быть вне политики. А пока что это один из главнейших инструментов, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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