КХЛ об отсутствии паузы в календаре на время ОИ-2026: «Лига следит за развитием ситуации с участием России в турнирах и готова к взаимодействию в интересах страны»

В КХЛ объяснили отсутствие перерыва в регулярке на время Олимпиады-2026.

Ранее лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза во время олимпийского хоккейного турнира, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Календарь сезона-2025/26 был разработан с учетом нынешней ситуации по недопуску сборной России к международным соревнованиям.

Для подготовки и проведения Фонбет Чемпионата КХЛ необходим четкий календарь, согласно которому клубы будут заранее планировать логистику, организационные и спортивные аспекты деятельности.

Лига следит за развитием ситуации относительно участия сборной России в международных турнирах и готова к взаимодействию со всеми участниками процесса в интересах страны и развития российского хоккея», – сообщили в пресс-службе лиги.