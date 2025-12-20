Сушинский о «Шанхае» в Петербурге: «Город не маленький. Люди хотят болеть за разные команды — не только за СКА и «Зенит»

Сушинский о «Шанхае» в Петербурге: люди хотят болеть не только за СКА и «Зенит».

Максим Сушинский высказался о базировании «Шанхай Дрэгонс » в Санкт-Петербурге.

«Команду готовят к возвращению в Китай, поэтому и называют «Шанхай». В этом нет ничего странного — это временный этап, и логика здесь понятна.

Что касается слогана «один город — одна команда», то это всего лишь слоган. Мне он нравится, но город у нас далеко не маленький. Люди хотят развлечений, хотят болеть за разные команды — не только за СКА и не только за «Зенит».

Я, конечно, останусь приверженцем СКА и «Зенита », но почему мы должны решать за других людей? Это тоже часть популяризации спорта, как и базирование «Шанхая» в Петербурге», — сказал бывший игрок СКА.