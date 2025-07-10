Роман Ротенберг поздравил Михаила Дегтярева с днем рождения.

Министру спорта РФ, главе Олимпийского комитета России (ОКР) сегодня исполняется 44 года.

«Поздравляю с днем рождения министра спорта России Михаила Владимировича Дегтярева !

Вы лидер, для которого спорт – не просто работа, а дело государственной важности.

Ваш вклад в его развитие заслуживает самого высокого признания. Особенно хочется отметить Ваше внимательное отношение к хоккею на всех уровнях – детско-юношескому, молодежному, профессиональному и любительскому.

Ваша поддержка, стратегическое видение и системный подход создают прочную основу для устойчивого роста и новых достижений.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и дальнейших успехов в укреплении спортивного будущего страны!» – написал в соцсетях бывший главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81

Борис Ротенберг о том, что его сын Роман не стал хоккеистом: «Я отправил его на учебу. Для меня в первую очередь важно, чтобы люди были гармонично развиты. Он в Англии создавал команду»